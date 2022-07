Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Arminia Kapellen will früh auf der sicheren Seite sein

Trainer Marcel Lemmen startet mit der Arminia beim Neuling Viktoria Winnekendonk. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Trainer Marcel Lemmen freut sich mit seinem Team darüber, dass im Kreisliga-Oberhaus wieder in einer Gruppe gespielt wird. Das Auftaktprogramm hat es in sich.

In der vergangenen Saison spielte sich Arminia Kapellen in der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern souverän zum Klassenerhalt. Wohin die Reise in der kommenden Spielzeit gehen könnte, vermag Trainer Marcel Lemmen derzeit noch nicht zu beantworten. Erstmals seit der Saison 2019/20 ist das Kreisliga Oberhaus wieder geeint. 18 Mannschaften kämpfen um Aufstieg und Klassenerhalt. Da sei es „ganz, ganz schwer“, eine realistische Prognose abzugeben, so Lemmen.

„Wir müssen in jedem Fall gut aus den Startlöchern kommen. Unser Saisonziel ist natürlich, frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Wenn wir unser Potenzial abrufen und vielleicht ein bisschen effizienter agieren, sollten wir das auch schaffen können“, sagt der Coach. Aktuell läuft noch nicht alles rund. Die Saisonvorbereitung ist durchwachsen. Urlaub, Verletzungen und Krankheiten erschweren den Trainingsbetrieb. Die Beteiligung ist gering. „Das ist natürlich alles andere als wunschgemäß. Du kommst einfach nicht in den Tritt. Wenn man sich so umhört, läuft es aber auch bei vielen anderen Vereinen eher suboptimal. Daher gehen wir ganz locker in die Saison“, sagt Lemmen.

Der Kader habe sich „wenig bis gar nicht“ verändert. In Marvin Domagalla kehrt ein gestandener Torhüter an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 31-Jährige hatte beim TuS Xanten zwei Jahre Bezirksliga-Luft geschnuppert. Simon van Gemmeren, den es vom SV Veert zurück nach Kapellen zieht, ist ein Mann für die Innenverteidigung. „Da wird er uns gut zu Gesicht stehen“, sagt Lemmen. Auch ein paar A-Jugendlichen wolle man die Gelegenheit geben, die ersten Schritte im Seniorenfußball zu gehen.

Die Rückkehr zum altbewehrten Liga-Format begrüßt Marcel Lemmen ausdrücklich. „Ich freue mich, mal wieder gegen alle Mannschaften zu spielen. Die Auf- und Abstiegsrunden in der vergangenen Saison haben gezeigt, wie unterschiedlich die Qualität im Nord- und Südkreis verteilt ist. Über das stramme Auftakt-Programm mit vier Pflichtspielen binnen elf Tagen, darunter das Kreispokal-Duell gegen den SV Herongen, ist der Kapellener Coach hingegen weniger begeistert. Lemmen: „Die Ferien sind noch nicht einmal zu Ende und wir starten direkt so rein. Das hätte man vielleicht ein bisschen entzerren können.“