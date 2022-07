Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Dennis Thyssen verstärkt Siegfried Materborn

Kleve Nach der Vizemeisterschaft soll jetzt in der Gruppe eins der Aufstieg gelingen. Dennys Thyssen, bislang Spielertrainer des SuS Kalkar, soll dabei helfen.

Siegfried Materborn hat in der vergangenen Saison in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern den Aufstieg als Vizemeister nur knapp verpasst. Jetzt will der Verein einen neuen Anlauf nehmen und hat die Mannschaft noch einmal verstärkt.