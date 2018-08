Fußball-Bezirksliga: 1. FC Kleve II mit Heimspiel.

Torben Sowinski, Trainer des 1. FC Kleve II, fordert: „Wir müssen jetzt so schnell wie möglich in die Spur kommen.“

Am 1. Spieltag gingen die Schwanenstädter bei TuB Bocholt nach guten ersten 35 Minuten mit 1:5 unter. Besonders haarsträubende individuelle Fehler brachten die Elf von Trainer Torben Sowinski in den zweiten 45 Minuten auf die Verliererstraße. Deshalb sagt Sowinski vor dem Kräftemessen mit Lowick: „Wir müssen jetzt so schnell wie möglich in die Spur kommen. Gewisse Dinge, die wir ändern müssen, haben wir in der abschließenden Trainingseinheit gestern Abend nochmal angesprochen.“ Personell sieht es bei der Klever Reserve weitesgehend gut aus. Nur Osman Maehouat, der bereits in Bocholt fehlte, steht auf der Kippe. Die DJK reist mit viel Selbstvertrauen nach Kleve. Zum Ligaauftakt trotzte das Team von Alessandro Duro dem TSV Wachtendonk-Wankum, einem der möglichen Aufstiegskandidaten, ein torloses Remis ab.