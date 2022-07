Finale am Spoykanal : Klever Kirmes endet mit Feuerwerk am Sonntag

Kleve Zwei Tage hat das Volksfest am Spoykanal noch geöffnet. Den großen Abschluss gibt es am späten Sonntagabend mit dem Feuerwerk. Was Besucher erwarten können.

(RP) Die Klever Kirmes begann am vergangenen Wochenende feucht-fröhlich: Durch die Bank war man zufrieden mit den Besucherströmen nach der Corona-Pause, wie von den Schaustellern zu hören ist. Genauso soll das Volksfest jetzt auch ausklingen.

An diesem Wochenende ist nämlich Schluss: Die Klever Kirmes hat diesen Samstag nochmal ab 14 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 12 Uhr beginnt dann das große Finale. Los geht es direkt mit einem Frühschoppen und ermäßigten Preisen. Für zwei Stunden, von 12 bis 14 Uhr, sind dann auch die Preise an den Kinderfahrgeschäften reduziert. Den Abschluss der Kirmes bildet am Sonntag wie stets das Höhenfeuerwerk, das gegen 23 Uhr abgefeuert wird und von den Schaustellern gesponsert wird.

Geboten wird vorher noch einmal das volle Programm: Zum ersten Mal dabei ist „Rocket“, auf dem die Fahrgäste an einem riesigen Schwenkarm ordentlich durchgewirbelt werden. In der „Ghost Villa“ geht’s gruselig zu. Im „XXL Lach Haus“ dürfen sich die Gäste durch einen Geschicklichkeitsparcours hangeln. Die Klever Schausteller-Familie Normann zeigt ihren neuen Auto-Scooter in der Heimat – das Fahrgeschäft wurde beim Kirmesgottesdienst schon stilecht eingeweiht. Bereits zu Gast war der Night Style, bei dem mutige Kirmesbesucher eine wilde Fahrt über Kopf erleben. Gemächlicher, dafür in luftige Höhe von 50 Meter geht es mit dem beliebten Riesenrad der Familie Cornelius, das von 50.000 LEDs beleuchtet wird. „Mickey’s Weltreise“ soll vor allem die jungen Kirmesbesucher ansprechen. Nicht zu vergessen: Bratwurst, Bier, gebrannte Mandeln und weitere Buden.

