99 Prozent der Karten für das Festival sind weg : Parookaville ist fast ausverkauft

Foto: ©Felix J. Hild Infos Diese DJs und Bands spielen bei Parookaville

Weeze Knapp eine Woche vor dem Festival sind 99 Prozent der Karten für das Mega-Festival weg. Es wird einen Rekordbesuch geben. Wer jetzt noch Tickets will, sollte schnell zugreifen.

Das Parookaville-Festival vom 22. bis 24. Juli rückt näher und die Fans sind offenbar heiß wie nie auf das Spektakel am Airport Weeze. Die Veranstalter verkündeten am Freitagmorgen im Netz, dass Parookaville zu 99 Prozent ausverkauft ist. „Wer jetzt noch dabei sein will, sollte nicht mehr lange warten“, sagt Philip Christmann vom Parookaville-Presseteam. Viele Kategorien sind bereits ausverkauft. Die Fans können auf www.parookaville.com schauen, welche Tickets noch zu haben sind. Alternative ist der Resale-Bereich. Hier bieten Besucher Karten an, die sie nicht benötigen. Dieser Bereich ist der einzige offizielle Wiederverkaufsmarkt. Nur wer darüber ein Ticket erwirbt, hat die Sicherheit, dass es auch für das Festival gültig ist.

Die momentanen Verkaufszahlen deuten stark darauf hin, dass das Festival ausverkauft sein wird. Damit werden an den drei Tagen unglaubliche 225.000 Besucher in der selbst ernannten „City of Dreams“ sein. Das wäre ein Rekord für Parookaville. Die 225.000 Besucher errechnen sich aus 75.000 Fans pro Tag, die dann mal drei genommen werden. International ist diese Zählweise üblich.

Der Zeltplatz wird am Donnerstag um 10 Uhr öffnen. Dort werden dann rund 40.000 Fans bis zum Montag campieren. Erstmals sind die Zeltplätze zu einem gigantischen Platz vereinigt worden. Traditionell wird am Penny Tower bereits am Donnerstag gefeiert. Der offizielle Start des Festivals ist am Freitag. Um 14 Uhr öffnen sich die Tore und dann haben die Fans die Gelegenheit, zum ersten Mal einen Blick auf die neugestaltete Mainstage zu werfen. Das Design ist noch streng geheim und die Gestaltung der Hauptbühne traditionell ein großer Wettstreit zwischen den Organisatoren der verschiedenen Mega-Festivals.

Die Liste der Stars ist lang. In Weeze dabei sind Armin van Buuren und Frans Zimmer alias DJ Alle Farben. Weiter bestätigt sind unter anderem Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike und Amelie Lens. Auch Steve Aoki, Afrojack, Tiësto und Martin Solveig sowie Feliy Jaehn werden nach Weeze kommen. Das ist nur eine Auswahl, rund 300 DJs treten auf zehn Bühnen auf.