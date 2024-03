Volksfest in Düsseldorf 2024 Rheinkirmes - Feuerwerk, Attraktionen und Termine

Am Samstag, 13. Juli, ist die Kirmes von 13 bis 2 Uhr geöffnet, am 14. Juli von 11 bis 24 Uhr, Montag bis Donnerstag von 14 bis 24 Uhr. Am Freitag, 19. Juli, ist von 14 bis 2 Uhr geöffnet, gegen 22.30 Uhr steigt das Superfeuerwerk. Am 20. Juli ist von 13 bis 2 Uhr und am letzten Sonntag von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Am Montag, 15. Juli, ist außerdem der Pink Monday ab 17 Uhr. Die Öffnungszeiten im Detail: