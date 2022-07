In den Ferien üben : Wie man Kinder jetzt schon auf den Schulweg vorbereitet

An Fußgängerampeln lassen sich Straßen am sichersten überqueren. Eltern sollten das bei der Planung des Schulwegs ihrer Kinder berücksichtigen. Denn der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Kreis Kleve In knapp einem Monat geht die Schule wieder los. Damit die „i-Dötzchen“ sicher im Klassenzimmer ankommen, sollten sie gründlich auf den Weg dorthin vorbereitet werden. Verkehrswacht, Polizei und Schulen bieten Hilfestellung.

14 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren hatten im vorigen Jahr im Kreis Kleve einen Unfall auf dem Weg zur Schule. Viele Unfälle lassen sich vermeiden, wenn die Schüler gut auf ihren Schulweg vorbereitet sind. Das gilt besonders für die „i-Dötzchen“, die im August eingeschult werden.

Polizei, Verkehrswacht und Schulen empfehlen Eltern, ihre angehenden Erstklässler gründlich und frühzeitig auf den Schulweg vorzubereiten. „Der kürzeste Weg ist dabei nicht immer der sicherste Weg“, sagt Norbert van de Sand, zweiter Vorsitzender der Verkehrswacht im Kreis Kleve. Bei der Überquerung von Straßen bieten Fußgängerampeln die meiste Sicherheit, gefolgt von Zebrastreifen und Straßen mit Querungshilfen. Die meisten Gefahren bergen Stellen ohne eine Erleichterung für Übertritte.

Die Verkehrswacht bietet Orientierung, welche Verkehrspunkte für den sicheren Schulweg am besten geeignet sind – denn nicht immer gibt es Fußgängerampeln in der Nähe. Zusammen mit Schulen und der Polizei sucht die Verkehrswacht die sichersten Wege im Radius von einigen hundert Metern um Schulen herum. Das „Sichere Wege“-Konzept kann in den jeweiligen Schulen in Erfahrung gebracht oder auf den Internetseiten der Schulen eingesehen werden, sofern diese teilnehmen.

Im Umkreis vieler Schulen finden sich zudem gelbe Markierungen auf dem Boden an solchen Stellen, die für die Straßenüberquerung gut geeignet sind. Die Stellen bieten eine möglichst uneingeschränkte Sicht auf den Verkehr. Die gelben Punkte oder Quadrate signalisieren den Schülern zudem: Achtung, hier hat der Autofahrer Vorfahrt und ich muss mehrmals nach links und rechts schauen, bevor ich die Straße überquere. „Wichtig ist, dass Schüler nie zwischen parkenden Autos stehen, wenn sie die Straße überqueren wollen. Anders als Erwachsene werden sie dort nämlich nicht gesehen“, erklärt van de Sand.

Neben der Auswahl eines sicheren Schulweges sei wichtig, dass die Schüler die entsprechenden Verkehrsregeln kennen und dass sie beide Verkehrsrichtungen gründlich einsehen, bevor sie eine Straße überqueren. Bordsteinkanten sollten Schüler als „Stoppkanten“ betrachten, sagt Norbert van de Sand. Wer die „Stoppkanten“ überqueren will, muss zunächst stehen bleiben und mehrfach nach links und rechts schauen. Nicht zuletzt sei es auch wichtig, dass die „i-Dötzchen“ auf dem Weg zur Schule für andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar sind. „Dafür gibt es Tornister mit Reflektoren, es gibt Kleidung mit Reflektoren und es gibt auch spezielle Überwürfe“, sagt van de Sand.

Um zu testen, ob die Schulkinder gut vorbereitet sind, empfiehlt Norbert van de Sand Eltern einen Rollentausch. „Dabei schlüpft das Kind in die Rolle des Experten und erklärt den Eltern, wo die Gefahren auf dem Schulweg liegen. So können die Eltern relativ schnell erkennen, ob ihre Kinder gut vorbereitet sind“, sagt van de Sand.

Davon, die Kinder zur Schule zu bringen, rät er ab, wenn der Schulweg nicht zu lang ist: Denn die sogenannten „Eltern-Taxis“ sind nach wie vor ein Problem an vielen Schulen. „Manche Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schule und tragen ihnen dann am besten noch die Tornister in den Klassenraum. Dadurch wird wertvoller Halteraum blockiert und es kommt oft zu chaotischen Zuständen direkt vor den Schulen“, sagt van de Sand, der selbst mehr als 40 Jahre lang Lehrer und Schulleiter gewesen ist.

Zudem sei es für die Kinder förderlicher, wenn diese den Weg zur Schule nach Möglichkeit selber bestreiten: „Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass der Schulweg einen positiven Effekt auf die kindliche Entwicklung hat“, so van de Sand. Positive Effekte habe das eigenständige Bestreiten des Schulwegs beispielsweise auf die Fitness, die Selbständigkeit, das Sozialverhalten und die Aufnahmefähigkeit in der ersten Unterrichtsstunde.

Wer sein Kind trotzdem lieber zur Schule bringen möchte – etwa, weil der Fußweg dem Kind nicht zuzumuten ist – dem empfiehlt die Verkehrswacht, nicht direkt vor der Schule zu parken. In der Nähe mancher Schulen habe man spezielle Hol- und Bringzonen ausgewiesen, die genügend Platz bieten, den Verkehr direkt vor der Schule entlasten und Kindern einen sicheren Fußweg zur Schule bieten.

Mit dem Fahrrad sollten die „i-Dötzchen“ übrigens auf keinen Fall zur Schule fahren, sagt die Kreispolizei. Das sollte in der Regel erst ab der vierten Klasse passieren, wenn die Kinder die Radfahrausbildung absolviert haben. „Vermeiden Sie Stress, Streit und Zeitdruck vor dem Schulweg, denn dadurch nimmt die Konzentration des Kindes auf den Straßenverkehr weiter ab“, empfiehlt Polizeisprecherin Manuela Schmickler.