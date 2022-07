Volksfest in Düsseldorf : Die Rheinkirmes ist eröffnet

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 20 Bilder Erster Rundgang über die Rheinkirmes in Düsseldorf

Düsseldorf Nach zwei Jahren Abstinenz ist jetzt in Düsseldorf endlich wieder Kirmes auf den Oberkasseler Rheinwiesen angesagt. Punkt 14 Uhr ging es los, bei einem perfektem Wettermix aus Sonne und Wolken.

Das Riesenrad dreht sich, Kinder juchzen auf der Wasserrutsche: Nach zweijähriger Corona-Pause hat die Düsseldorfer Rheinkirmes wieder begonnen. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken öffnete das Volksfest am frühen Freitagnachmittag seine Pforten. „Das ist perfektes Kirmes-Wetter“, sagte ein Sprecher. Bereits gegen 14.00 Uhr tummelten sich viele Erwachsene und Kinder zwischen den Fahrgeschäften auf den Oberkasseler Rheinwiesen.

Die Stimmung unter Gästen und Schaustellern ist schon vor der offiziellen Eröffnung gelöst. Viele freuen sich, dass die Kirmes nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfindet. „Wir möchten gemeinsam feiern und ganz viel Spaß haben“, sagt Sarah Osselmann. Sie animiert die Kirmes-Gäste dazu, einige Runden im Autoscooter zu drehen.

Ein paar Meter weiter ist der Schießstand von Carl-Clemens Bötticher geöffnet. Seit vier Generationen ist sein Schaustellerbetrieb bei der Rheinkirmes vertreten. „Wir sind von Düsseldorf immer wieder positiv überrascht und hoffen, dass auch in diesem Jahr viele Leute kommen“, sagt der Niedersachse. Er betont, dass zwar ein entspanntes Feiern möglich sei, sich viele Schausteller aber immer noch der aktuellen Corona-Lage bewusst seien. So sind vor einigen Fahrgeschäften Desinfektionsmittel-Ständer aufgebaut.

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 13 Bilder Höhenretter der Feuerwehr auf der Düsseldorfer Rheinkirmes

Zu den ersten Besuchern gehören am Freitag Sandra und Dirk Adams. „Gerade als Düsseldorfer freuen wir uns, dass wieder Kirmes ist“, sagen sie. Tochter Iliana, acht Jahre alt, ist vor allem vom Entenangeln begeistert. Auch Chris Schoofs ist mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern auf der Kirmes unterwegs. „Wir waren extra früh da, damit die Kinder was davon haben“, sagt sie. Die Preise für die Fahrgeschäfte finde sie teilweise ganz schön teuer. Trotzdem möchte sie am Abend wieder zur Festwiese nach Oberkassel kommen.

Für eine Runde im Autoscooter gegenüber des „Bayern Towers“ zahlen Kirmes-Gäste in diesem Jahr beispielsweise 4 Euro. Der „Bayern-Tower“ selbst, der seine Düsseldorf-Premiere feiert, kostet für Erwachsene 8 und für Kinder 6 Euro pro Fahrt. Auf dem Kettenkarussell geht es 90 Meter in die Höhe. Lautes Kreischen ist immer wieder von einer weiteren Neuheit zu hören: Im Fahrgeschäft „Gladiator“ schwingen Kirmes-Fans teilweise kopfüber in einer Gondel durch die Luft. Wer mitfahren möchte, zahlt 9 Euro.

Andrang herrscht am frühen Nachmittag bereits vor dem Rheinkirmes-Klassiker „Wilde Maus“. Eine Fahrt in der Achterbahn kostet in diesem Jahr 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Bezahlen Besucher einen Aufpreis von 4 Euro, erhalten sie ein Virtual-Reality-Erlebnis. Eine Bratwurst kostet auf der Rheinkirmes 2022 im Schnitt 4 Euro, der Preis für 100 Gramm gebrannte Madeln liegt ebenfalls bei durchschnittlich ungefähr 4 Euro.

Foto: Krebs, Andreas (kan) 6 Bilder Das sind die Neuheiten auf der Rheinkirmes 2022

Für die kommenden zehn Tage präsentieren rund 300 Schausteller aus dem In- und Ausland ihre Attraktionen. Die Besucher können sich in diesem Jahr auf neue Fahrgeschäfte freuen. Insgesamt gibt es nach der zweijährigen Corona-Pause rund 20 neue Attraktionen, darunter Fahrgeschäfte und gastronomische Angebote.

Neben den klassischen Attraktionen können die Besucher in diesem Jahr erstmals in ein Virtual-Reality-Fahrgeschäft namens „Dr. Archibald“ einsteigen. Der 90 Meter hohe „Bayern Tower“ bietet den Fahrgästen eine Aussicht auf die Landeshauptstadt am Rhein. Die Attraktion „Escape - Flight of Fear“ feiert in diesem Jahr auf der Rheinkirmes ihre Weltpremiere. Das Fahrgeschäft mit seinen vielen Drehungen und schnellen Richtungswechseln befindet sich laut den Veranstaltern kurz vor Kirmesstart noch in der Endphase der Konstruktion.

Die Rheinkirmes zählt zu den größten Volksfesten in Deutschland. Normalerweise kommen bis zu vier Millionen Besucher. Die Kirmes auf der Oberkasseler Rheinhalbinsel findet vom 15. bis zum 24. Juli statt. 2020 und 2021 war die Kirmes wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

(csr/mbo)