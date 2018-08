Pokal im Fußballkreis Kreis Kleve/Geldern

Fußball : SSV verspielt nächste Runde in zwei Minuten

Knapp, aber weiter: Torsten Vöckel, Trainer SV Bedburg-Hau. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Fußball-Pokal auf Kreisebene: Favoriten setzten sich durch / SV Griethausen kurz vorm Ziel abgefangen.

In der ersten Fußball-Pokalrunde auf Kreisebene kam es zu folgenden Ergebnissen:

SV Schottheide-Frasselt - SuS Kalkar 0:2 (0:1). Früh gingen die Gäste durch Patrick Biegala in Führung. Danach entwickelte sich ein Kampfspiel zwischen den beiden B-Ligisten mit Torchancen auf beiden Seiten. Ein Konter der Nicolaistädter, abgeschlossen von Marcel Groß (80.), besiegelte die Niederlage der Hausherren. „Es fehlt noch an vielem, wir sind noch nicht da, wo wir in der vergangenen Saison aufgehört haben. Unser Gegner hat mit seinen gefährlichen Standards und Weitschüssen uns das Leben schwer gemacht, obwohl wir die besseren Chancen hatten. Wir sind froh, eine Runde weiter gekommen zu sein“, sagte der nicht ganz zufriedene SuS-Trainer Julian Hartung.

SV Griethausen - SV Bedburg-Hau 2:4 (1:1). Mehr Mühe als erwartet hatte der B-Ligist aus Bedburg-Hau beim C-Ligisten, da erst in den Schlussminuten der Pokalsieg eingefahren wurde. Die Hauer gingen zwar durch André Does in Front, doch Daniel Lehnert konnte vor dem Pausenpfiff ausgleichen. Tobias Dahmen sorgte für die erstmalige „Wölfe“-Führung. Die Schützlinge von SVB-Trainer Torsten Vöckel drehten durch Adrian van Baal (80.), Daniel Hodann (85.) und Michael Stockfleit das Spiel.

SV Grieth - SV Nütterden 0:4 (0:1). Im Duell der beiden Favoriten in ihrer jeweiligen B-Liga, behielt der SVN klar die Oberhand. Sebastian Lestang gelang die Führung der Gäste, die nach dem Seitenwechsel durch Kenan Hasic, Eric Müller und Shadi Alkadri den verdienten Sieg sicher stellten. „Wir hatten nicht den Hauch einer Chance, der Sieg der Gäste geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Ich bin enttäuscht, obwohl ich zur Halbzeit die Mannschaft wachgerüttelt hatte, über die Leistung“, erklärte SVG-Coach Sascha Horsmann.



BV DJK Kellen - Uedemer SV 2:3 (1:2). Schnell führte der A-Liga-Aufsteiger aus Uedem durch Christian Götz und Simon Trappe, doch die Gastgeber erzielten durch Jonathan Süß den Anschlusstreffer. Philipp Steinert sorgte per Elfmeter für den umjubelten Ausgleich für die Elf von BV-Trainers André Hoedemaker. Aber erneut war es Simon Trappe (88.), der zerstörte sämtliche Hoffnungen der Platzherren und bescherte dem USV die nächste Runde .

SSV Reichswalde - Siegfried Materborn 1:2 (0:0). Im Lokalderby setzte sich der A-Liga-Aufsteiger aus Materborn knapp durch. Es dauerte bis Minute 85, ehe Tobias Scholten den SSV in Führung brachte. Doch die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen, und Lukas Limper (88.) netzte nach einer Ecke zum Ausgleich ein, ehe Glenn Wurring (90.) nach einem Getümmel seine Fans in einen Freudentaumel versetzte. „Wir haben zum Schluss zweimal geschlafen, und es ist bitter so zu verlieren“, meinte SSV-Trainer Okan Güden enttäuscht.

VfR Warbeyen - SV Donsbrüggen 0:5 (0:3). Auch der dritte A-Liga-Aufsteiger ließ bei seinem Pokalsieg beim C-Ligisten in Warbeyen keine Zweifel aufkommen. Lars Nakotte (18. + 24.) und Stefan Klümpen (43.) stellten die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel trafen noch Philipp van Dyk (80.) sowie Sascha Kromwyk (82.). „Das war eine deutliche und klare Angelegenheit. Einzig die Chancenverwertung ist noch ausbaufähig“, sagte SVD -Trainer Christian Roeskens.