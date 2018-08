Reit- und Springturnier in Asperden mit Dressurprüfung der schweren Klasse

Der Reit- und Fahrverein von Driesen lädt für das Wochenende zu Spring- und Dressursport an die Asperdener Maasstraße ein.

Es sind 40 Dressur- und Springprüfungen, die an drei Turniertagen parallel auf drei Turnierplätzen laufen. Der Reit- und Fahrverein „von Driesen“ Asperden-Kessel lädt vom 17. bis 19. August zu seinem dreitägigen Reit- und Springturnier an die Asperdener Maasstraße ein. „Es wird hochkarätiger Spring- und Dressursport mit vielen Höhepunkten geboten“, wirbt von Driesen-Pressewartin Jana Denißen für die Veranstaltung.

Den Teilnehmern sollen hervorragende Bedingen geboten werden. Nach der Premiere mit der positiven Resonanz, wird auch in diesem Jahr wieder eine Dressurprüfung der schweren Klasse geboten. Hierzu starten am Sonntag, ab 14.30 Uhr, 34 Reiter. Im Vorfeld finden auf dem Dressurplatz Prüfungen für die jüngsten Turnierteilnehmer statt.

Im Gegensatz dazu stellt auf dem Springplatz die Springprüfung der Klasse M** mit Stechen traditionell den dortigen Turnierhöhepunkt dar. Hier wird am Sonntag, ab16 Uhr, geritten. 43 Starter werden hier erwartet. Der Samstag steht ganz im Zeichen des regionalen Sports, zu dem Reiter aus dem Kreis Kleve und aus angrenzenden Kreisverbänden in der Dressur auf A- und L-Niveau an den Start gehen. Im Springen werden Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse geboten, wobei die Springprüfung der Klasse M mit Stechen hier den Höhepunkt ausmacht, die um 17.30 Uhr beginnt.