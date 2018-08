Fußball-Bezirksligist SGE Bedburg-Hau vor dem Start.

Nach dem überragenden dritten Platz will Fußball-Bezirksligist SGE Bedburg-Hau ähnlich gut abschneiden. Größerer Umbruch im Kader.

Die SGE Bedburg-Hau schloss die vergangene Spielzeit auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz ab und übertraf damit deutlich die eigenen Erwartungen, blieb an der heimischen Schulstraße sogar ungeschlagen. Die Saison 2018/19 treten die Grün-Schwarzen mit einem größeren Umbruch im Kader an, zudem beendeten mit Christian Fischer, Mathias Janßen und Jan-Peter van der Hammen einige hochverdiente Akteure ihre Karriere.

Kader: Neben den bereits zu Beginn erwähnten Abgängen von Fischer, Janßen und van der Hammen verließen mit Maximilian Janssen, Kevin Düffels und Mert Karabulut weitere wichtige Spieler die Eintracht. Die enstandenen Lücken konnte das neue Trainergespann Kaul/Klunder mit jungen, gut ausgebildeten Neuzugängen scließen. Marvin Kresimon und Lukas Erhardt wechselten vom 1. FC Kleve an die Schulstraße, von Erhan Ezer, Robin Deckers und Leon Müller erwartet man in der Offensive neue Impulse. Als Allrounder konnte die SGE Moritz Mulder vom BV DJK Kellen verpflichten. Hinzustießen mit Sebastian Brons und Nicolas Rode zwei vielsprechende Nachwuchskräfte aus dem eigenen Lager. „Das sind alles Spieler, die meist in der Leistungsklasse oder sogar in der Niederrheinliga gespielt haben. Wir trauen ihnen genauso wie den beiden A-Jugendlichen den Sprung in die Bezirksliga zu“, ist Co-Trainer Klunder durchaus optimistisch, warnt aber auch: „Qualitativ haben wir die Abgänge gut aufgefangen, aber die Beispiele von Viktoria Goch und VfB Uerdingen haben im letzten Jahr gezeigt, dass man auch mit einem starken Kader Probleme bekommen kann.“ Auch Kaul findet, dass „wir jetzt noch breiter und ausgeglichener aufgestellt sind. Trotzdem darf uns auf diversen Positionen kein großes Verletzungspech treffen.“