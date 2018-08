Fußball-Landesliga: SV Sonsbeck gegen SV Hö.-Nie.

Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Sonsbeck – SV Hönnepel-Niedermörmter (heute, 19.30 Uhr). Mit Respekt vor dem Gegner schicken Georg Mewes und Thomas von Kuczkowski ihre Mannschaften heute Abend ins Landesliga-Derby.

Vier Wechsel gab es zur neuen Saison zwischen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter und SV Sonsbeck: Kai Robin Schneider und Stephan Schneider wechselten von Hö.-Nie. in die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski, und Sascha Tenbruck und Jonas Vengels verließen den SVS in Richtung Hönnepel.

„Das wird ein interessantes Derby – Sonsbeck hat das erste Spiel gewonnen und wir auch“, sagt Georg Mewes, Cheftrainer der Schwarz-Gelben. Die Favoritenrolle sieht er bei den Hausherren, die am Sonntag mit 2:0 beim VfL Rhede siegten: „Sonsbeck hat starke Spieler und ist in der Offensive gefährlich. Gegen Rhede haben sie gezeigt, dass sie vorne effektiv sind“, so Mewes. Bestens bekannt ist ihm auch die Qualität von SVS-Außenverteidiger Kai Robin Schneider.

Mit Respekt vor dem Gegner gehen auch die Sonsbecker in die Partie: „Wir wollen Hö.-Nie. keine Räume geben, damit die schnellen Spieler davon profitieren“, sagt SVS-Coach Thomas von Kuczkowski. Vor allem vor den Kontern der Schwarz-Gelben sind die Hausherren gewarnt und wollen diese mit einer kontrollierten Offensive vermeiden. „Hö.-Nie. ist besser aufgestellt, als sie zugeben wollen“, so der Sonsbecker Trainer.

Trotz solider Fitness seines Teams will der Trainer in der englischen Woche bei Bedarf rotieren – denn das Auftaktprogramm habe es in sich, so Mewes: „Die ersten sechs Begegnungen sind für uns allesamt Knaller. Nach dem Spiel gegen Sonsbeck müssen wir am Sonntag nach Rhede, danach wartet der SV Burgaltendorf, der am Sonntag den SV Scherpenberg mit 7:1 geschlagen hat.“