Fußball-Bezirksliga: SGE empfängt RSV Praest.

Für die SGE Bedburg-Hau startet heute Abend die Bezirksliga-Saison: Gast an der Schulstraße ist der RSV Praest.

Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, SGE Bedburg-Hau – RSV Praest (19.30 Uhr). Nach einem lockeren Aufgalopp in der ersten Runde des Kreispokal beim SV Asperden (7:1) wird es für die SGE Bedburg-Hau heute Abend zum ersten Mal in der Bezirksliga ernst: Dann empfangen die Grün-Schwarzen an der heimischen Schulstraße den RSV Praest, der am 1. Spieltag gegen den SV Walbeck 1:1-Unentschieden spielte. Die Vorfreunde bei der Eintracht ist groß, doch Co-Spielertrainer Christian Klunder warnt: „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und wir sind sehr zufrieden. Doch das heißt nicht, dass wir auch zum Ligauftakt automatisch gewinnen. Der RSV Praest hat eine ausgebuffte Mannschaft und wird es uns so schwer wie möglich machen.“