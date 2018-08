Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern

Kreispokal: TuS Kranenburg unterliegt BV Wissel

Ergebnisse im Fußball-Kreispokal: DJK SG Mehr/Niel/Wyler/Zyfflich - SG Kessel/Ho.-Ha. 0:4 (0:2). „In Hälfte eins waren die Gäste spielbestimmend, und wir versuchten über Konter zum Erfolg zu kommen. Im zweiten Durchgang hatten wir vier, fünf gute Torchancen, aber Latte und der gegnerische Torhüter verhinderten unsere Treffer. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden“, sagte der neue Coach des C-Ligisten Peter Fehlemann. Für die Vereinigten waren Martin Peeters per Elfer, Paul Schwiebbe, Michael Dulder und Stefan Bodden erfolgreich, deren neuer Trainer Geert Derksen nicht anwesend war.

TuS Kranenburg - BV Wissel 2:4 (1:2). Zwar schoss Jan Pietersma mit einem schönen Treffer den TuS in Front, aber die Wisseler Alexander Menke sowie Maximilian Janssen, Heimkehrer von der SGE Bedburg-Hau, drehten das Match vor dem Pausenpfiff. Wiederum Menke und David Schmidt ließen es im Kranenburger Gehäuse klingeln, ehe Erik Janßen per Foulelfmeter das Endresultat herstellte. „Wir haben in einem guten Pokalspiel verloren. Es war ein guter Test, wo der Unterschied zur A-Liga zu sehen war“, meinte TuS-Coach Dragan Vasovic.