Fußball-Bezirksliga: 1. FC Kleve II ohne Chance

Fußball-Bezirksliga: 1. FC Kleve II geht bei TuB Bocholt mit 1:5 unter.

Nach Wiederanpfiff passierte das, was man auf Bocholter Seite vermutlich um jeden Preis vermeiden wollte. Nach Vorlage von Simon Schoofs traf Patrick Janssen nur 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel zum 1:1-Ausgleich und machte die Partie wieder offen. Zum Unglück der Klever schlugen die Platzherren nur zwei weitere Minuten später durch Jens Terörde zurück, der dann auch in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte. In der Schlussphase demontierten die Gastgeber dann die FC-Defensive. Marco Moscheik netzte zwei weitere Male und besorgte so den deutlichen 5:1-Endstand.

„Heute haben wir den Gegner mit unseren individuellen Fehlern stark gemacht. Die Tore waren zum Teil her geschenkt und vollkommen vermeidbar. Unser 1:1 war toll herausgespielt, wir sind jedoch leider postwendend wieder in Rückstand geraten und Bocholt hat sich eiskalt gezeigt“, resümierte FC-Trainer Sowinski. „Insgesamt ist es natürlich schade so in die Saison zu starten. Wir haben uns direkt zu Beginn unser Torverhältnis demoliert und haben am Mittwoch viel gutzumachen.“