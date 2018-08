Klever Citylauf startet am Samstag, 1. September.

Leichtathletik : Der Lauf durch das Herz der Stadt

Die Familie am Rand: Begeistert vom Bambinilauf. Foto: van Offern, Markus (mvo)

27. Auflage des Citylaufs wird am Samstag, 1. September, gestartet. Zuvor bietet der LV Marathon ein Training auf der Strecke an.

(RP) In weniger als drei Wochen wird die 27. Auflage des Klever Citylaufs gestartet. Am Samstag, 1. September, wird ab 16 Uhr wieder durch das Herz der Kreisstadt gelaufen. Die traditionelle Veranstaltung richtet der LV Marathon Kleve in Kooperation mit der Stadt Kleve aus. Das der Lauf ein Ereignis für alle ist, zeigen die vergangenen Jahre. Vom Zweijährigen bis zum 70-Jährigen sind hier alle Altersgruppen am Start. Die Strecke, durch das Zentrum Kleves ist bei den Teilnehmern auch auf Grund der tollen Stimmung am Streckenrand beliebt. Gerade am Elsabrunnen, wo sich der Start- und Zielbereich befindet, werden die Läufer vom Publikum besonders Angefeuert. Dass die Strecke auch für schnelle Zeiten geeignet ist zeigen die Ergebnisse der Vorjahre. Der Lauf ist somit für Hobbyathleten und auch für ambitionierte Läufer geeignet. Bei der Veranstaltung gehört seit Jahren dazu, dass alle Teilnehmer ein Funktionsshirt kostenlos erhalten.

Auch in diesem Jahr bieten die Mitglieder des LV Marathon Kleve wieder ein allen interessierten ein Training für alle Alters- und Leistungsgruppen auf der Laufstrecke an. Dieses findet am Sonntag, 19. August und am Sonntag, 26. August, statt. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr der Elsabrunnen in der Klever Innenstadt. Die Einheit bietet allen Laufbegeisterten die Möglichkeit zum einen die Laufstrecke aber auch Mitläufer und Mitläuferinnen kennenzulernen.

Die Anmeldung für den Klever Citylauf ist im Internet auf www.lvmarathon-kleve.de möglich. Wer sich bis Sonntag, 26 August, 24 Uhr, noch anmeldet, erhält eine personalisierte Startnummer. Das Onlinemeldeportal wird am Mittwoch, 29. August, um 24 Uhr, geschlossen. Nachmeldungen sind dann noch am Freitag, 31. August, ab 16 Uhr im Geschäft Intersport-Dammers in Kleve möglich. Eine Nachmeldegebühr wird an diesem Tag nicht erhoben. Alle Voranmelder können dann auch schon ihre Startnummer sowie das Funktionsshirt abholen. Die letzte Möglichkeit der Nachmeldung besteht am Veranstaltungstag im Meldebüro in der neuen Mitte bis etwa bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start.



Lokalsport : Der Lauf im Herzen von Kleve

Wie im vergangenen Jahr, werden auch in diesem Jahr verschiedene Strecken angeboten. Für die kleinsten Talente, den Bambinis, bis zum Jahrgang 2012, wird es einen Lauf über eine Strecke von 400 Meter geben. Der Start ist um 16.45 Uhr. Für Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren gibt es insgesamt drei Starts. Der erste um 16 Uhr für die Kinder der Jahrgänge 2011 und 2012, um 16.15 Uhr für die Jahrgänge 2009 und 2010 und um 16.30 Uhr für die Jahrgänge 2006, 2007 und 2008. Mit dem Start der Jahrgänge 2006 bis 2008 soll auch den Kindern der weiterführenden Schulen die Möglichkeit gegeben werden, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Strecke ist bei allen drei Läufen ein Kilometer lang. Um 17 Uhr startet der Sparkassen-Hauptlauf über die 10 Kilometer.

In den Sparkassen-Hauptlauf ist der Intersport-Dammers-Staffellauf integriert. Hier teilen sich vier Läufer die Strecke von 10 Kilometer, so dass jeder Aktive eine Runde mit einer Länge von 2,5 Kilometern hinter sich bringen muss. Dieser Wettbewerb bietet sich gerade für Firmen, Familien oder auch Vereine und Behörden an.