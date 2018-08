Viktoria Goch empfängt SV Emmerich-Vrasselt

Liga-Neuling gegen Viktoria Goch

Fußball-Bezirksliga: SV Viktoria Goch – SV Emmerich-Vrasselt (Sonntag, 15.30 Uhr). Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga empfängt die Gocher Viktoria einen Liga-Neuling. Der SV Emmerich-Vrasselt kickte zuletzt noch in einer anderen Bezirksliga-Gruppe, ist jedoch für die Weberstädter trotzdem kein unbekannter Name. In der vorletzten Spielzeit, damals gemeinsam in Gruppe 4, gab es die bis dato einzigen beiden Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Damals blieb Vrasselt zweimal siegreich. Das dadurch aber nur schwerlich Aussagen zur aktuellen Spielstärke des Gastes getroffen werden können, sieht auch Viktoria-Coach Jan Kilkens so. „Ich weiß nicht viel über unseren Gegner. Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, wissen jedoch noch nicht genau, wo wir mit unserer jungen Truppe stehen. Vielleicht würde ich mich jetzt mit einem Unentschieden zufrieden geben, das kann aber nach dem Spiel manchmal auch ganz anders aussehen.“