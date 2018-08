Fußball: SV Rindern siegt 5:0 gegen TSV Weeze

Trainer des SV Rindern hochzufrieden mit letztem Testspiel.

(Jan) Fußball-Testspiel: SV Rindern — TSV Weeze 5:0 (4:0). Die Aussagekraft von Testspielen ist überschaubar. Tenor ist bei Trainern in der Regel: Man kann sie besser gewinnen, als verlieren. Mehr aber auch nicht. Wichtiger ist, wie gespielt wurde.

Mit dem wie war Joris Ernst, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Rindern, nach dem Test gegen den TSV Weeze äußerst zufrieden. Er sprach davon, dass der Auftritt seiner Elf Lust auf mehr gemacht habe. Den sollten seine Spieler auch vier Tage vor dem Saisonstart auch haben. Mit 5:0-Toren wurde der TSV Weeze recht locker und eindrucksvoll besiegt. Ernst betonte, dass es sich beim TSV um einen ambitionierten A-Ligisten handelt. Man habe jedoch gemerkt, wer in der Bezirksliga und der Kreisliga A spiele, so der Coach.

Zur Halbzeit lag Rindern mit 4:0 vorn. Nach einem Eigentor waren Kevin Adomeit, Fabian Hildebrandt und Lukas Sankowsk erfolgreich. In den zweiten 45 Minuten markierte der Torgarantie des SV, Daniel Beine, den 5:0-Endstand.

Ob die Aufstellung gegen Weeze auch jene sei, die zum Auftakt gegen SV Biemenhorst am Sonntag aufläuft, wollte Ernst nicht sagen. Gespräche mit den Co-Trainer würde er zuvor noch führen. Vor allem sei dies notwendig, da bereits zum Start in die Saison eine Englische Woche anstehe, so der 41-jährige Coach.