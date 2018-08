SV Rindern siegt 3:1 gegen Concordia Goch

Fußball-Bezirksligist SV Rindern siegt im Pokal bei Concordia Goch 3:1.

In Halbzeit eins hatten Alexander Verrieth und Andy Kaus, der in der vergangenen Spielzeit noch das Tor hütete, die Gäste in Führung gebracht. In der 81. Minute erhöhte Kelvin Krott auf 3:0. Peter Küppers betrieb in der Nachspielzeit noch ein wenig Ergebniskosmetik und besorgte den Platzherren einen Ehrentreffer.