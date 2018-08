1. FC Kleve schafft es nicht Bild vom Kader machen.

Der Fußball-Oberligist hat große Probleme, ein Bild vom Kader zu machen.

Das kicker-Sonderheft gibt einem vor jeder Fußballsaison Orientierung. Auch wegen der darin enthaltenen Mannschaftsfotos. Sie zeigen, welcher Spieler im bezahlten Fußball jetzt zu welchem Verein gehört. Gleichzeitig wird hier immer wieder demonstriert, wie so eine Aufnahme auszusehen hat. Akkurat nebeneinander, Blick gerade aus, Brust raus, schön stillstehend schaut das Personal frontal in die Kamera. Die Torsteher sitzen immer in der ersten Reihe, genau in die Mitte. Da jeder drei davon hat, wird die Nummer eins zwischen die beiden Ersatzleute platziert.