1. FC Kleve II muss zu einem Titelkandidaten.

Die Reserve des 1. FC Kleve steht vor einer Mammutaufgabe. Zum Start geht es zum TuB Bocholt.

Fußball-Bezirksliga: TuB Bocholt – 1. FC Kleve II (Sonntag, 15 Uhr). Vor einer wahren Mammutaufgabe zum Saisonauftakt steht die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve. Die TuB Bocholt, die in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger sogleich Vizemeister wurde und nur durch den VfB Fronhausen am direkten Durchmarsch und der Rückkehr in die Landesliga gehindert wurde, bittet am Sonntag zum Duell.