Fußball: SV Rindern empfängt SV Biemenhorst

In der Fußball-Bezirksliga startet SV Rindern mit einem Heimspiel.

Nach der gelungenen Saisonvorbereitung gilt es nun für das Team von Coach Joris Ernst, den Schalter umzulegen und in den Ligamodus zu schalten. Einige Personalien werden dabei mit Spannung zu beobachten sein- beispielsweise die Torhüterfrage. Die Neuzugänge Mareno Floris und Jendrik Ferdenhert zeigten beide gute Leistungen in Training und Testspielen. Zudem ist noch offen, welche weiteren Neuverpflichtungen auf Anhieb den Sprung in die Startelf schaffen. Klar ist, dass sich Rindern nicht verstecken, sondern „mutigen Fußball spielen will“, so Ernst, der sich mit der Entwicklung seines Teams nicht unzufrieden zeigte.