Fußball: Viktoria Goch vor dem Meisterschaftsstart

Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch steht nach dem Fastabsturz in die Kreisliga vor einer Saison mit vielen Fragezeichen.

Auch wenn die Ausgangslage keine leichte Saison erwarten lässt, so liegt darin auch eine große Entwicklungschance für die umso mehr geforderten jungen Gocher Akteure. In diese Kerbe schlägt auch Übungsleiter Kilkens: „Ich habe insgesamt sehr viel Vertrauen in unsere Elf und die Neuzugänge, die viel Potential mitbringen. Wir müssen die Situation annehmen und uns möglichst schnell als Team entwickeln. Dann muss man mal sehen, wie es in der Spielzeit läuft.“