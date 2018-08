SV Rindern vor dem Start in die Bezirksliga-Saison.

Fußball : Gekommen, um zu bleiben

Fußball-Bezirksliga: Der SV Rindern will sich nach dem Aufstieg in der neuen Klasse etablieren. Die Saison soll kein einjähriges Gastspiel sein.

Es ist eine Saison, die zu den bedeutenden in der Vereinsgeschichte des SV Rindern gehört. Denn auf enorm viele Spielzeiten in der Bezirksliga kann der Verein nicht zurückblicken. Ziel ist es, weitere Jahre in der Klasse folgen zu lassen. Die Voraussetzungen dafür sind zumindest vor dem Start mehr als nur ordentlich. Es gibt Kenner, die behaupten, sie seien sogar bestens.

Trainer: Coach Joris Ernst geht nun in seine bereits siebte Saison in Rindern. Als spielende Co-Trainer stehen ihm in Bernard Alijaj und Neuzugang Tobias Thurau zwei erfahrene Akteure zur Seite. Zudem ist Frank Döveling als Torwarttrainer mit im Trainerteam.

Kader: Einige neue Gesichter durfte Ernst zur neuen Spielzeit begrüßen. Zwar verließen auch 12 Akteure die Mannschaft, einzig Erhan Ezer zog es in der SGE Bedburg-Hau aber zu einem Ligakonkurrenten. Dem stehen 10 Neuzugänge gegenüber. Mit Mareno Floris und Jendrik Ferdenhert wurden zwei neue Torhüter verpflichtet, die beide in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen haben- eine Nummer 1 steht kurz vor dem Saisonstart noch nicht fest. Der Kader wirkt in der Breite und in der Qualität noch besser als im letzten Jahr, zudem mit Torschützenkönig Daniel Beine auch der Goalgetter des Teams und Torschützenkönig der letzten Saison gehalten werden konnte. „Zwar haben wir eine etwas dünne Personaldecke, die Qualität des Kader ist aber ganz klar gestiegen“, so der Aufstiegstrainer.

Vorbereitung: Mit der Entwicklung der Mannschaft zeigt sich der Trainer der „Zebras“ zufrieden: „Wir haben viele kleine Schritte in die richtige Richtung gemacht.“ Auch gegen höherklassige Gegner wie den SV Sonsbeck (Landesliga) oder den TSV Meerbusch (Oberliga) agierte der Aufsteiger insbesondere in der Defensive stabil. „Bis zum Saisonstart liegt insbesondere noch im Bereich der Durchschlagskraft im letzten Drittel Arbeit vor uns“, so Ernst, dessen Team sich beim Innogy-Cup am vergangenen Wochenende zusätzliches Selbstvertrauen holen konnte.

Ziele: Über allem steht das Saisonziel Klassenerhalt: „Wir wollen von Anfang an nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und konzentrierte Leistungen zeigen“, gibt der Coach die Marschroute vor. Mit den Partien gegen die SGE oder die Reserve des 1.FC Kleve warten zudem vier interessante Lokalbegegnungen auf die Klever Fußballfans, in denen der SV Rindern überzeugen will.

RP-Prognose: Das Saisonziel Klassenerhalt ist bei konstanten Leistungen durchaus realistisch. Die „Zebras“ haben sich gut und sinnvoll verstärkt und zudem die erfahrenen Leistungsträger des vergangenen Jahres, das mit der Meisterschaft in der A-Liga endete, halten können. Wichtig wird in einer sehr ausgeglichenen Liga ein guter Start, um sich von Anfang an von der unteren Tabellenregion fernzuhalten. Der Kader:

Torwart

Mareno Floris, Jendrik Ferdenhert

Abwehr

Fabian Hildebrandt (Kapitän), Lukas Sankowski, Tobias Thurau, Philipp Verfürth, Chima Martins Ukaegbu, Cihan Ezer, Nik Ballabani



Mittelfeld: Bernard Alijaj, Daniel Cortez, Bahri Kera, Julien Medrow, Lukas Kelputt, Kosowar Demiri, Alexander Tissen

Sturm

Daniel Beine, Janik Schweers, Kevin Adomeit

Trainer: Joris Ernst

Co-Trainer: Bernard Alijaj, Tobias Thurau; Torwart-Trainer Frank Döveling; Lambert Visscher,

Michael Heeks (beide Betreuer)

Abgänge: Konstantin Nagel, Erhan Ezer (SGE Bedburg-Hau); Rene Timmer (TuS Kranenburg), Carsten Mattheis (SV Nütterden), Sedat Sacan (SV Nütterden), Kristoffer Kalscheur, Andy Kaus, Waldemar Schemberger, Waldemar Schurr, Sebastian Verrieth (alle 2. Mannschaft), Christian Umbach, Björn Schaap (beide Ziel unbekannt)

Zugänge: Mareno Floris (Achilles’29 Groesbeek), Jendrik Ferdenhert (1. FC Kleve II), Tobias Thurau (SV Nütterden), Lukas Sankowski (Victoria Goch), Lukas Kelputt (SV Hö.-Nie. II), Kosova Demiri (1. FC Kleve II), Kevin Adomeit (SV Straelen II), Janik Schweers (Lüttingen)