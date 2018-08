Fußball-Bezirksliga: Viktoria Goch verliert 1:4

Zu selten waren wie in dieser Szene Lars Johnson (Bildmitte) die Gocher Akteure eher am Ball als der Gegner. Foto: Manuel Funda

Fußball-Bezirksliga: Viktoria Goch unterliegt SV Emmerich-Vrasselt deutlich mit 1:4.

Die Gocher Viktoria hat zum Auftakt eine herbe 1:4-Niederlage gegen den SV Emmerich-Vrasselt einstecken müssen. Dabei gelang den Weberstädtern zunächst ein Blitzstart, doch schnell kippte das Spiel zugunsten der Gäste, die begünstigt durch schwaches Gocher Abwehrverhalten zu einem leichten Auswärtserfolg kamen. „Wir haben eben eine sehr junge Mannschaft, und heute haben wir einfach zu viele Fehler gemacht, aus denen wir schnell lernen müssen“, registrierte Coach Jan Kilkens reichlich Verbesserungsbedarf. Den ersten Fauxpas leisteten sich noch die Gäste in Form eines fatalen technischen Fehlers, den Christian Offermanns mit dem schnellen 1:0 bestrafte (2.). Doch zu passive Gocher gaben den Vorteil umgehend wieder aus der Hand. Allzu leicht kamen die Gäste über die linke Abwehrseite durch und SVV-Sturmroutinier Mathias Pfände ahndete dieses mit dem 1:1 (8.). Als Tim Janz wenig später nicht weit genug per Kopf klären konnte, hieß es gar 1:2 durch Marco Buscher. Beim Aufsetzer sah auch Keeper Christian Auclair nicht gut aus (16.). Mathias Pfände, der selbst auch schon das Gocher Trikot trug, setzte mit einem vehementen Schuss in den Winkel das 1:3 drauf (22.) und nur eine Glanztat von Auclair verhinderte vor der Pause seinen dritten Streich (38.). Das 1:4 erzielte Marc Warthuysen bei einem Konter nach leichtfertigem Ballverlust (56.). Die Gäste hatten wenig Mühe ihren Vorsprung zu verwalten. Abgesehen von einem Schuss aus der Drehung von Offermanns (20.) wurde Goch nur am Ende nochmal gefährlich. Klingbeils Kopfball (82.) und Ercans Freistoß (86.) änderten aber nichts am 1:4-Endstand.