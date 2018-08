Sportangebot

Sportkurs in Goch

Unter der Leitung von Britta Gemke beginnt das Angebot am 3. September mit einer ersten Einheit von 10 bis 11 Uhr im Seniorenzentrum an der Parkstraße 8 in Goch. Fortan findet der Kurs elf Wochen lang immer montags zu dieser Zeit statt. Für Teilnehmer fällt eine Gebühr von 33 Euro an.