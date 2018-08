DJK-Tischtennis-Fachwart gestorben.

Tischtennis-DJK-Bundesfachwart im Alter von 76 Jahren in Münster gestorben.

Die Tischtennis-Familie nicht nur bei der DJK Rhenania Kleve ist um einen treuen Freund ärmer geworden. Bernd Piehl, 33 Jahre lang Tischtennis-Fachwart des DJK-Diözesanverbandes Münster und über mehr als zwei Jahrzehnte auch DJK-Bundesfachwart, ist im Alter von 76 Jahren in Münster gestorben. Piehl, der 2011 seine beiden Ehrenämter in Münster und beim DJK-Bundesverband aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, organisierte zahlreiche Tischtennis-Lehrgänge, oft auch in Kleve, und war für das DJK-Ferien-Camp verantwortlich.