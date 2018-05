Lokalsport: Drama am Xantener Fürstenberg um Torhüter der DJK Lintfort

Xanten/Büderich Das letzte Heimspiel des TuS Xanten in der Fußball-Kreisliga A mit der DJK Lintfort als Gast wurde von einer fast 45 Minuten währenden Spielpause geprägt.

Wegen eines Gewitters ordnete Schiri Fabian Spitzer den Gang in die Kabinen an, wo Lintforts Torhüter Rezan Habasch dann mit akuten Herzbeschwerden und schwerer Luftnot ärztliche Hilfe benötigte. Der herbei gerufene Notarzt stabilisierte den Zustand des 32-Jährigen, der anschließend aber sofort ins Krankenhaus gefahren werden musste. Der TuS bot daraufhin den Gästen den Abbruch der Partie an, die DJK allerdings erklärte sich bereit, das Spiel trotz des Dramas um ihren Keeper wieder aufzunehmen. Am Ende hatte der TuS mit 5:2 (2:2) das bessere Ergebnis auf seiner Seite und die DJK nun die Gewissheit, dass sie am letzten Spieltag der Saison auf fremde Hilfe angewiesensein wird, um dem Abstieg noch zu entgehen. Dreifacher Xantener Torschütze war Sebastian Kaczmarek, die weiteren Treffer erzielten Dion Rückbeil und Viktor Huber.