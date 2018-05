Lokalsport : Nachwuchs kickt um den Kreispokal

Hackenbroich Morgen steigen in Hackenbroich die fünf Endspiele der Fußball-Junioren.

Der Fußballkreis 5 nutzt das morgige Fronleichnamsfest zum großen Jugend-Endspieltag auf der Sportanlage des TuS Hackenbroich. Ab 10.30 Uhr geht es in den fünf Finalpartien um die Kreispokaltitel - Überraschungen waren in den vergangenen Jahren dabei stets an der Tagesordnung.

Den Anfang machen die E-Junioren, bei denen der SC Kapellen auf den SV Bedburdyck/Gierath trifft. Der SCK, der in Hackenbroich mit drei Teams vertreten ist und damit seine Ausnahmestellung im Rhein-Kreis unterstreicht, spielte sich mit klaren Siegen ins Finale. Auch die Bedburdycker zeigten sich auf dem Weg ins Finale äußert torhungrig und ließen den TSV Norf (13:2) und den SV Rosellen (17:1) chancenlos hinter sich. Ab 11.45 Uhr misst sich die D-Jugend des VdS Nievenheim mit der SVG Weißenberg. Beide schafften in der abgelaufenen Saison den Sprung in die in dieser Altersklasse neu eingeführte Niederrheinliga. Weißenberg landete dort zwar hinter dem VdS, konnte die beiden direkten Duelle aber mit 3:1 und 3:2 für sich entscheiden.



In der C-Jugend haben es die beiden Niederrheinligisten Kapellen und Weißenberg hingegen überraschend nicht ins Endspiel geschafft. Beide mussten gegen den TSV Norf die Segel streichen, der in die Partie gegen die DJK Novesia damit ab 13.15 Uhr als Favorit geht. Norf schloss die Leistungsklasse als Tabellenzweiter ab, während Novesia die Kreisklasse gewann. In der B-Jugend dürfte der SC Kapellen ab 15.30 Uhr mit Vorteilen ins Spiel gegen den SV Rosellen gehen. Immerhin spielte der SCK um Coach Björn Feldberg in der Niederrheinliga eine souveräne Saison, die mit dem direkten Klassenverbleib endete. Rosellen landete in der neugegründeten Sonderliga auf Rang acht.

Zum Abschluss steigt ab 18 Uhr das Sonderliga-Duell zwischen Kapellen und Rot-Weiß Elfgen. Der SCK gewann die Klasse nach einem 6:0-Erfolg über Verfolger 1. FC Mönchengladbach am letzten Spieltag und spielte zuvor gegen Elfgen 1:1 und 4:0. Die Rot-Weißen verkauften sich als Tabellenvierter ebenfalls ordentlich.

(cpas)