Tennis : Aufstiegsspiel in die Niederrheinliga

Kleve-Reichswalde Reichswalder Tennis-Herren 65 am Samstag um 11 Uhr gegen Gold-Weiß Wuppertal.

In Reichswalde treffen am Samstag, 31. August, die beiden Gruppensieger der 1. Verbandsliga im Entscheidungsspiel zum Aufstieg in die Niederrheinliga, die zweithöchste Spielklasse im Tennis in Deutschland, aufeinander. Dann haben die Reichswalder Oldies die Möglichkeit, einer guten Spielzeit als Meister ihrer Gruppe die Krone aufzusetzen. Anders als in vielen anderen Sportarten wird im Tennis der Aufsteiger nicht durch Hin- und Rückspiel ermittelt, sondern in nur einem Aufeinandertreffen und die Reichswalder haben das Glück des Heimrechts auf ihrer Anlage am Kattenwald.