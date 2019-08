Fußball : SGE-Torjäger Kersten fällt aus

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SC Kapellen – SGE Bedburg-Hau (Sonntag,15 Uhr).

Der Erfolg war auch deshalb so wichtig, weil der kommende Gegner, SC Kapellen, zu den Anwärtern auf den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein gehört und dies auch gerne so kommuniziert. Beide Mannschaften standen sich vor vier Wochen bereits in der 1. Runde des Niederrhein-Pokals gegenüber. Damals musste sich die Elf von Trainer Sebastian Kaul in einem packenden Krimi mit 3:5 geschlagen geben, zeigte aber auch über weite Strecken, dass sie dieser spielerisch starken Mannschaft standhalten kann. „In der ersten Halbzeit haben wir viel Lehrgeld bezahlt, es dann aber in den zweiten 45 Minuten sehr gut gemacht“, sagt Kaul rückblickend. Nach dem Seitenwechsel drehten die Platzherren die Partie dann in eine 3:2-Führung mit viel Willem, Einsatz und Leidenschaft. Als die SGE ab der 70. Minute beim Stand von 3:3 dann aber nach einer strittigen Szene, in der es keinen Foulelfmeter für Bedburg-Hau gegeben hatten (Falko Kersten hatte wegen vermeintlicher Schwalbe deshalb Gelb-Rot gesehen) in Unterzahl agieren musste, sorgten die Gäste mit einem Doppelschlag für die späte Entscheidung zu ihren Gunsten.