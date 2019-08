Frauenfußball : „Wir sind gerne der Jäger“

Kleve-Warbeyen Die Fußball-Frauen des VfR Warbeyen starten gegen Viktoria Winnekendonk in die Saison.

Den sehr jungen Altersdurchschnitt seines Teams von nur 18,5 Jahren sieht er differenziert. „Uns zeichnet eine junge Forschheit aus. Auf der anderen Seite müssen wir geduldig zu sein, Rückschläge verarbeiten und fehlende Erfahrungswerte sammeln. Das wird die größte Aufgabe sein.“ In der Vorbereitung konnten schon erste Schritte in die richtige Richtung gemacht werden. Nach drei Wochen geprägt von Ausdauertraining und Testspielen gegen klassenhöhere Gegner, sei man in den vergangenen zweieinhalb Wochen vermehrt auf Mannschaften getroffen, gegen die man mehr Gefühl und Gedanken in die eigene Offensive investieren musste, so Scuderi. „Hier ging es vor allem darum, Räume zu schaffen, zum Torabschluss zu kommen und gedankenschnell zu handeln.“ Das Ausmaß an Schweiß und Gedanken, das in die sechswöchige Vorbereitung geflossen ist, wird einem erst dann richtig bewusst, wenn man hört, dass die VfR-Kickerinnen doch tatsächlich fast jeden Tag auf dem Platz am Duvenpoll in Warbeyen geschuftet haben. Zwei Testkicks pro Woche? Mindestens! Was das angeht, ist Scuderi folgerichtig voller Lob für seine Mädels. „Es ist fantastisch, wie alle mitziehen. Da macht es uns natürlich ebenfalls Spaß.“