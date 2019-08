Reiten : Landesmeisterschaften der Westernreiter in Goch

Goch Club der Pferdefreunde startet zahlreiche Wettkämpfe.

An allen Tagen werden den Teilnehmern sämtliche Facetten des Westernreitens angeboten, wobei in den Leistungsklassen eins bis fünf sowohl Jugendliche als auch Erwachsene an den Start gehen. Die Reiter der Leistungsklassen eins und zwei reiten hierbei um die begehrten Landesmeistertitel. „Ein solcher Titel berechtigt die Reiter gleichzeitig zu einer Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Westernreiter, die im September in Kreuth stattfinden“, weiß Kunz bereits. Auch wenn für die Pferdefreunde der Westernreitsport noch „Neuland“ ist, haben sie sich im Vorfeld der Veranstaltung bereits mit dieser Art des Pferdesports bzw. seinen verschiedenen Disziplinen auseinandergesetzt. So zum Beispiel mit dem „Showmanship at Halter“, zu dem das Pferd von dem vorstellenden Teilnehmer der Jury an der Hand präsentiert wird wobei es gilt es ein Pattern, sprich eine Aufgabe, fehlerfrei vorzutragen. Weitere Disziplinen sind die Western Pleasure, Western Horsemanship, Trail (Hindernisparcours), Ranch Riding, Western Riding, Superhorse und natürlich die Paradedisziplin im Westernsport die Reining, die aus schnellen Hinterhandwendungen und spektakulären Stopps auf der Hinterhand besteht. „Mit der Anlage Club der Pferdefreunde Goch konnten wir kurzfristig einen adäquaten Ersatz finden wobei uns der Vorsitzende Reiner Kunz versicherte, dass sich der Club freut, unser Gastgeber sein zu dürfen und so auch mal über den Tellerrand schauen zu können was die Westernreiter denn eigentlich so alles machen“, heißt es hierzu aus den Reihen der EWU-Rheinland. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. So werden Prüfungen nicht nur auf dem großen Außenreitpatz (50m x100 m), welcher auch bei Regen noch optimal bereitbar ist, durchgeführt, sondern auch in der 25m x 60m großen Reithalle.