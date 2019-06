Tennis : Reichswalder Herren 65 weiterhin unbesiegt

Kleve-Reichswalde 1. Verbandsliga Herren 65: Reichswalde - Krefeld 7:2.

(RP) Auch im dritten. Medenspiel der Saison blieben die seit 2 1/2 Jahren ungeschlagenen Herren 65 von Grün-Weiß Reichswalde in der 1. Verbandsliga gegen GWG Krefeld (7:2) unbesiegt und machen sich nun Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Niederrheinliga.

In der 1. Runde zeigte sich Heinz Verheyen an Position 2 in alter Form und gewann klar mit 6:0 und 6:1. Auch Reiner Does war seinem Gegner weit überlegen (6:1, 6:0). Peter Normann kämpfte sich nach verlorenem 1. Satz (3:6) im 2. Satz (6:4) zurück, musste sich aber im Match-Tiebreak knapp mit 8:10 geschlagen geben.