Fußball-Landesliga : Das Aufstiegs-Abstiegs-Finale

Mönchengladbach Für den 1. FC Mönchengladbach geht es um die Chance, den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Odenkirchen kämpft dagegen um den Verbleib in der Landesliga.

Am letzten Spieltag der Landesliga geht es Sonntag für den VfL Jüchen um nichts mehr, er steht als Absteiger fest. Er will sich gegen Vohwinkel ordentlich verabschieden. Für die SpVgg. Odenkirchen und den 1. FC Mönchengladbach geht es indes um „alles“. Beide Teams treffen in Odenkirchen aufeinander (jeweils 15 Uhr).

Es ist ein Aufstiegs-Abstiegs-Endspiel. Während die Gastgeber mit einem Sieg sicher den Abstieg entkommen würden, sind die Westender für den Sprung auf Rang zwei auf Schützenhilfe angewiesen. Denn der aktuelle Tabellenzweite Cronenberger SC muss gegen den TSV Meerbuch 2 verlieren. Läuft es für den 1. FC optimal, gelänge der Aufstieg in die Oberliga. Das ist ein Ziel, dass die Gladbacher sich nicht gesetzt hatten und zwischenzeitlich auch gar nicht erreichen wollten. Jetzt hat aber der Vorstand doch die Freigabe für den Aufstieg erteilt. „Wir haben um die Osterzeit finanzielle Zusagen bekommen, die so signifikant sind, dass wir sagen können: Wenn das Team das sportlich schafft, gehen wir in die Oberliga“, sagte FC-Boss Christian Oh.