Theater in der Stadthalle Kleve : Gefeierte Neusser Premiere kommt nach Kleve

Kleve Für die Klever Aufführung am Donnerstag, 19. September, gibt es noch Karten.

Witzig und erhellend hat die neue Intendantin des Rheinischen Landestheaters Neuss, Caroline Stolz, das „Streichholzschachteltheater“ von Michael Frayn umgesetzt – die Premiere in Neuss wurde vom Publikum gefeiert, am Donnerstag, 19. September, 20 Uhr kommt das Stück auf die Bühne der Klever Stadthalle.

Stolz hat sich bereits an anderen Theatern (Pforzheim, Trier und mehr) bewiesen und setzt nun mit Frayns von ihm selbst dramatisierten „Streichholzschachteltheater“ eine Landmarke in Sachen Komödie, an der sich spätere Arbeiten am Landestheater werden messen lassen müssen.