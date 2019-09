Interview Ingo Appelt : „Nehmt euch nicht zu ernst“

Kleve Der Komiker Ingo Appelt gastiert am 28. September in der Klever Stadthalle.

Zum Kabarett-Herbst der Stadt reist Appelt mit seinem Programm „Besser …ist besser!“ am 28. September, 20 Uhr, in die Stadthalle nach Kleve. Ingo Appelt sagt, er habe eine Mission: Als „Konkursverwalter der Männlichkeit“ bekehrt er Männer, sich besser auf das Leben der Frau einzustellen. Der 52-Jährige fasst ungehemmt Themen an, die Andere beschämt links liegen lassen.

Ingo Appelt Für mich bedeutet das Gastspiel in Kleve „Back to the roots“. Meine allererste Tour war in den Neunzigerjahren eine Niederrheintour in Kleve, Xanten und Moers. Das war damals sehr geil. Außerdem kommen meine Eltern aus Hommersum-Hassum, mein Vater wohnt noch immer in Kleve.