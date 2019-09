Theater Kleve startet : Start in die Saison mit dem Streichholzschachteltheater

Start in die Saison mit dem Streichholzschachteltheater

Kleve Theatersaison startet am Dienstag, 19. September, in der Stadthalle

Mit dem Streichholzschachteltheater, einem Schauspiel von Michael Frayn, startet der Fachbereich Kultur der Stadt Kleve am Dienstag, 19. September, um 20 Uhr in der Stadthalle Kleve in die neue Theaterspielzeit.