Reihenkonzert in Kleve : Glänzendes Blech zum Start der Reihenkonzerte

Kleve Konzerte in Kleve starten mit viel Blech

So viel strahlendes Blech! Zur Eröffnung der neuen Konzertsaison am Dienstag, 17. September, 20 Uhr, in der Klever Stadthalle, füllt das berühmte Quartett German Hornsound zusammen mit den Jungen Blechbläsern NRW das Konzertpodium. In diesem gemeinsamen Konzertprojekt treffen die jugendlichen Bläsertalente auf echte Profis und füllen nach intensiver Probenarbeit gemeinsam den Konzertsaal mit funkelndem Klangvolumen. In diesem musikalischen Mentorenprogramm erzählen die besonders talentierten Nachwuchsbläser von ihren Träumen, und ihre erwachsenen Vorbilder berichten, welche ihrer Träume zwischen Etüden, Canzonen und Fanfaren wahr geworden sind.