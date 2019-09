Spielzeitauftakt in Neuss : Sechs Schauspieler für 52 Rollen

Neuss Mit Michael Frayns „Streichholzschachteltheater“ stellt die neue RLT-Intendantin Caroline Stolz ihre erste Inszenierung vor.

Aufgeregt ist sie. „Aber positiv!“ beteuert Caroline Stolz, die mit Beginn der Spielzeit die Intendanz des RLT übernommen hat und als Regisseurin auch gleich mit der ersten Inszenierung ihre Handschrfit zeigt. Sie hat sich dafür ganz gezielt das Stück „Streichholzschachteltheater“ von Michael Frayn ausgesucht. Kennengelernt hat sie es bei einer Lesung in Ingolstadt, bei einem Abend mit ihrer Dramaturgin, der auf die Aufführung von „Der nackte Wahnsinn“ von Frayn hinführen sollte. „Ich habe mir sofort vorgenommen, das gelesene Stück mal zu inszenieren“, sagt sie. Eigentlich sei die Geschichte als Buch entstanden, erzählt sie weiter, aber Frayn selbst habe es dramatisiert, so dass ihre erste Inszenierung in Neuss nun auch eine deutsche Erstaufführung ist.

Dabei stellt das Stück an die Sechs hohe Anforderungen. Denn genau genommen sind es kurze und knappe Szenen mit insgesamt 52 Rollen, die von den Schauspielern mit schnellen Kostümwechseln gestemmt werden müssen. „Man kann sich als Darsteller nicht in die Szenen reinschleichen, sondern ist sofort drin“, sagt Stolz, „es gibt keine klassische Dramaturgie.“ Immer ginge es in dieser „wunderbaren Komödie“, wie Dramaturg Olivier Garofalo findet, um das Thema Missverständnisse und was in der Kommunikation schief laufen kann.