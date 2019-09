Kostenpflichtiger Inhalt: Methode gegen Gänsepopulation in Neuss : Fuchs, du sollst die Gänse jagen

Füchse könnten bald in Neuss auf Gänsejagd gehen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Neuss Der Rhein-Kreis Neuss prüft derzeit, ob in Zukunft Füchse die Gänsepopulation am Jröne Meerke eindämmen können. Die Stadtverwaltung möchte weiterhin schießen lassen – die Politik will das allerdings verhindern.