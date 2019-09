Zum Spielzeitauftakt in Neuss : Theaterfest im RLT endet mit Konzert

Neuss Auch die neue Intendantin Caroline Stolz hält am tradtionsreichen Spielzeitauftakt fest.

Ein Theaterfest mit Fußballspiel – das ist zweifellos ein Novum in Neuss. „Neuss All-Stars gegen Theatermacher“: Neusser Stadtprominenz und das RLT-Ensemble messen sich in einem sportlichen Wettkampf, nicht auf einem Platz, sondern am Theater, in dem der Spielzeitauftakt wie gewohnt mit einem großen Fest gefeiert wird. Ungewohnt werden auf jeden Fall die Namen sein, denn die „Neuen“ sind ins Haus eingezogen, proben bereits seit einiger Zeit an den Eröffnungspremieren, aber wollen erst mal feiern – mit ihren Zuschauern und solchen, die es noch werden könnten.