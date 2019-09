Kommunalwahl im Rhein-Kreis Neuss : Grüne wollen 2020 zweitstärkste Kraft werden

Rhein-Kreis Auf ihrer Kreismitgliederversammlung hat die Partei Christian Gaumitz zum Landrats-Kandidaten gewählt. Er formuliert klare Ziele.

Christian Gaumitz ist wild entschlossen, für seine Partei im Kreistag so viel wie möglich herauszuholen. Wenn man ihn und seine Vorstandskollegen bei der Kreismitgliederversammlung am Mittwochabend sieht und hört, scheint es, als müssten sich die anderen Parteien warm anziehen. Deutlich über 20 Prozent der Wählerstimmen sollen es laut dem Sprecher (40) der Partei bei der Kommunalwahl 2020 werden. Gaumitz geht als Landrats-kandidat seiner Partei ins Rennen. Und Grünen-Finanzchef Manfred Haag stellt schon mal klar: „Wenn wir bei der Wahl in die gestaltende Mehrheit kommen, wollen wir eine Menge Themen anpacken.“

Klimawandel, ein ausgewogenes Verhältnis von Ökonomie und Ökologie sowie der soziale Zusammenhalt bilden auch in Neuss die Agenda der Grünen. Bei lediglich acht Kreistagsabgeordneten wie bisher soll es im kommenden Jahr nicht bleiben. Der Trend in Bund und Land und jüngste Umfragen machen der Partei Mut – und sorgen für ehrgeizige Ziele. Christian Gaumitz betont: „Wir wollen bei der Kommunalwahl im Rhein-Kreis Neuss zweitstärkste Kraft werden.“ Selbstsicher bekundet der smarte Grüne: „Wir sind im Moment sehr gefragt.“

Fahrplan Am 28. Januar will die Partei ihre Direktkandidaten für die Kommunalwahl 2020 benennen. Gewählt wird am 13. September 2020.