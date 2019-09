Neues Format in Neuss : Stadt spricht mit Bürgern über Grünflächen

Nordstadt Wie nehmen Neusser Bürger ihre Grünflächen wahr? Wie sollen sie künftig aussehen und welcher Pflegeaufwand ist damit verbunden? Diese und weitere Fragen möchte das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss in einem neuen Format mit den Bürgern besprechen.

Weitere Termine für das neue Format sind Dienstag, 17. September, 17 Uhr, am Cyriakusplatz in Grimlinghausen, Mittwoch, 18. September, 17 Uhr, am Kreisverkehr Nievenheimer Straße/Uedesheimer Straße in Norf, und Dienstag, 8. Oktober, 17 Uhr, am Hermannsplatz in der Innenstadt. Geplant sind außerdem noch Termine in Reuschenberg am Kirmesplatz und in Weckhoven am Lindenplatz. Datum und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben. Das teilte das städtische Presseamt jetzt mit.