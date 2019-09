Zeitreise in Neuss : Hansefest lockt am 21. und 22. September in die City

Hansefest lockt am 21. und 22. September in die City

Zeitreise in Neuss

Neuss Geplant ist ein Programm mit Darstellern in historischen Gewändern, Ständen, Bühnenprogramm und verkaufsoffenem Sonntag.

Die Hanse im 16. Jahrhundert – beim 31. Neusser Hansefest, das am 21. und 22. September gefeiert wird, können die Besucher diese Zeit hautnah erleben. „Wir kommen mit rund 40 Darstellern in historischen Gewändern und werden das alltägliche Leben der Renaissance so authentisch wie möglich nachstellen“, berichtet Helgard Meer, die diesen Part des Hansefestes mit vorbereitet hat. Auf dem Freithof wird ein Stellmacher die Räder eines Handkarren reparieren. „Außerdem wird ein Buchbinder sein Handwerk zeigen, es wird eine Schmiede geben, ein Töpfer kommt, wir haben Stadtwachen, ein paar Seeleute und es wird Met und Kirschwein sowie Schwein vom Spieß angeboten.“