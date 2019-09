Gastronomie in Neuss : Restaurant „Spitzweg“ vergrößert sich

Für Marika Weinhold-Blum stand schon früh fest, dass es sie in die Gastronomie ziehen wird. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss Marika Weinhold-Blum ist seit 18 Jahren Chefin des Neusser Restaurants „Spitzweg“. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, immer wieder neue Gerichte zu erfinden. Zum November wird sie sich am „Glockhammer“ vergrößern.

Von Bärbel Broer

Etwa alle sechs Wochen verrät sie in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung ein Geheimnis: Dann gibt Marika Weinhold-Blum, Chefin des Neusser Restaurants „Spitzweg“, in der Rubrik „Kochzeit“ das Rezept eines Gerichts preis, das zeitgleich auch in ihrem Lokal am Glockhammer auf den Tisch kommt. Immer mit besonderen Zutaten, regionalen Produkten und jahreszeitlich angepasst. Ob sommerlicher Kabeljau, Pfifferling-Gulasch oder Sternanis-Pflaumen-Ente – was sie den Lesern empfiehlt, entspricht der Philosophie der Köchin und Restaurantfachfrau: traditionelle gute alte Gastlichkeit mit moderner – teils mediterraner, teils asiatischer – Küche zu verbinden. Neudeutsch als „Cross-over-Küche“ bezeichnet.

Auf die Rezepte in der Zeitung werde sie oftmals von ihren Gästen angesprochen, erzählt Marika Weinhold-Blum. „Die einen haben das Gericht direkt nachgekocht und kommen, um es bei mir nochmals zu essen. Andere probieren es zunächst hier und dann zuhause.“ Für sie sei das keine Geheimnis-Offenbarung. „Meine Aufgabe ist es, neue Gerichte zu erfinden. Davon lebt unsere Küche“, erzählt sie. Daher freue es sie vielmehr, wenn Menschen Lust haben, ihre Kreationen nachzukochen.

Info Rund ein Dutzend Mitarbeiter Team Marika Weinhold-Blum arbeitet mit einem Team von etwa einem Dutzend Mitarbeiter. Dazu zählen zwei Köche, ein Auszubildender sowie Restaurantfachkräfte. Rezepte Die Rezepte verschiedener Köche aus der Region finden sich im Internet unter rp-online.de in der Rubrik Leben-Kochen.

Seit nunmehr 18 Jahren betreibt Marika Weinhold-Blum das „Spitzweg“ in Neuss. Eine beachtliche Zeit – besonders vor dem Hintergrund der zunehmenden Systemgastronomie. Bewusst setzt sie einen Gegenpol dazu: „Bei uns geht es nicht um schnell, schnell. Wir wollen vielmehr eine Oase der Ruhe sein mit gutem Essen und edlen Getränken.“ Das scheint anzukommen: Ihre fünf- und sieben-Gänge-Menüs seien sehr gefragt. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt aus der jahreszeitlich passenden Karte, wer nicht festgelegt ist, das Überraschungsmenü. Dieses gibt es ebenso in vegetarischer Form wie regelmäßig mindestens drei vegetarische Gerichte auf der Karte zu finden sind. Auch vegane Menüs bereiten Weinhold-Blum und ihre zwei Köche zu – diese allerdings nach Voranmeldung.

„Natürlich verändern sich Geschmäcker und Essgewohnheiten“, sagt sie. „Deshalb müssen wir immer am Ball bleiben in Bezug auf neue Trends und Produkte.“ Sie holt sich ihre Inspirationen über Fachliteratur, Reisen und Besuche bei Gastronomie-Kollegen. „Wir können das Rad nicht neu erfinden“, gibt sie zu. Aber mittels ungewöhnlicher Kreationen und außergewöhnlicher Zutaten seien schon neue Gaumenerlebnisse möglich.

Für Marika Weinhold-Blum stand schon früh fest, dass es sie in die Gastronomie ziehen wird. Aufgewachsen im Erzgebirge zog es sie direkt nach Mauerfall und anschließendem Abitur nach Neuss – dort lebte bereits ihr Bruder. Im „Stübchen“ an der Preußenstraße – ebenfalls ein Restaurant mit anspruchsvoller Küche – wurde sie zunächst zur Restaurantfachfrau, später zur Köchin ausgebildet. Verschiedene gastronomische Stationen – darunter eine Zeitlang in Österreich – folgten. Als das Café Olympia am Glockhammer 2001 aufgab, stand für sie fest: „Hier will ich es alleine schaffen.“