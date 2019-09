Verlag in Neuss : Wo Reisende ins „Fettnäpfchen“ treten

Neuss Der Conbook-Verlag sitzt am Marienkirchplatz und hat sich auf die etwas andere Art der Reiseliteratur spezialisiert. Eine Reise nach Kanada gab den Ausschlag für die Aktivitäten von Verlagschef Matthias Walter.

Reiseführer gibt es in Hülle und Fülle. Der Neusser Conbook-Verlag jedoch hat sich auf eine andere Art von Reiseliteratur spezialisiert: Von Bildbänden und Ratgebern, in denen es um die Kultur ferner und nicht ganz so ferner Ländern geht, reicht das Programm über Routenreiseführer und „Fettnäpfchenführer“ bis hin zu individuellen Reiseerzählungen. Conbook steht dabei für „consulting book“, also „beratendes Buch“.

Walter probiert sich mit seinem fünfköpfigen Team seitdem in verschiedenen Genres aus. In den letzten Jahren entstanden so eine weitere Reihe zum Thema Geschäftskulturen, mehrere Culture-Clash-Komödien und die Bildbände „151 Momentaufnahmen“.

Nach Anfängen in Kaarst und einer längeren Zeit in Meerbusch ist Conbook seit 2018 in Neuss ansässig – was Walter als Standort sehr schätzt. Die Autoren hingegen sind für Lesungen und Reisevorträge in ganz Deutschland unterwegs. So tourt Nick Martin, der Autor von „Die geilste Lücke im Lebenslauf“, das gerade erschienen ist, in diesem Jahr durch über 25 Städte und erzählt in einer Reiseabenteuershow von seinen sechs Jahren Weltreise. Dabei geht es neben lustigen und ernsten Anekdoten auch um das Lebensmodell Reisen selbst und die Inspiration der Zuschauer.