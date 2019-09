Romanische Nacht in Neuss : Die 25. Romanische Nacht wird auch die letzte sein

Neuss Nach 25 Jahren sieht Münsterkantor Neugart den Zeitpunkt gekommen, die Konzertreihe im Münster zu beenden.

( Das Ende kam vielleicht plötzlich. Aber nicht unüberlegt. Das sagt zumindest Joachim Neugart, Münsterkantor, Leiter des Münsterchors, der Capella Qurina und kirchenmusikalischer Programmmacher an St. Quirin. Seit 25 Jahren gibt es in jedem Jahr eine Romanische Nacht im Münster – nun steht die letzte an. Unwiderruflich.

Joachim Neugart ist Kantor am Quirinusmünster. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Für Neugart ist nach 25 Jahren ein Punkt erreicht, an dem er mit gutem Gewissen mit Altem aufhören und mit Neuem beginnen kann, sagt er. Finanzielle Unwägbarkeiten, die jedes Jahr die Romanische Nacht begleiten, hätten vielleicht den letzten Anstoß gegeben, sagt er, aber: „Ich finde, nach einem Vierteljahrhundert darf eine Reihe auch beendet werden.“ Zumal der Münsterkantor deswegen die Hände nicht in den Schoß legen wird. Die neue Reihe der „Nachtkonzerte“ etwa ist in diesem Jahr so gut gestartet, dass er sicher ist, sie fortführen zu können. Aber er gibt auch zu, dass die Finanzierung dieser Konzerte wesentlich einfacher sei.

Bei jeder Romanischer Nacht sei „Risikomanagement“ angebracht gewesen, sagt er, etwa 9000 Euro habe jede einzelne Veranstaltung dieser Art gekostet. Und auch wenn der Besuch von im Schnitt 200 Zuhörern ihn zufriedenstellte, reichte das nicht aus, um die Finanzierung auf Dauer in verlässlicher Größe zu etablieren. Ganz sicher habe das auch mit dem Programm zu tun. „Denn natürlich soll in dieser Nacht ein besonderes Programm angeboten werden können“, sagt er selbstbewusst.

Den Entschluss, die 25. Romanische Nacht auch zur letzten zu machen, fiel ihm zudem durch den Umstand leichter, dass im kommenden Jahr wieder die Kirchenmusikwoche mit Eröffnungskonzert und Orgelwettbewerb stattfindet. „Dann werden wir das Haydn-Oratorium präsentieren“, sagt er.

Und Neugart verspricht zudem für die letzte Romanische Nacht ein Programm, das in seinen Augen auch ein „bisschen frech“ ist. Unter dem Titel „…Und alles ist anders….“ (der aber bereits vor einem Jahr, noch vor den Überlegungen, mit den Konzertnächten aufzuhören, von Neugart geschaffen wurde) singen und spielen Münsterchor und die Sinfonietta am Quirinusmünster zu Beginn die „Berliner Messe“ von Arvo Pärt.

Der Kammerchor Capella Quirina gestaltet danach einen Programmpunkt mit komplexer neuer A-cappella-Chormusik, strukturiert durch drei große zehnminütige Motetten: „The Conversion of Saul“ von Randoph Stroope, „When David heard“ von Eric Whitacre und „Reminiscere“ von Colin Mawby (geschrieben im Gedenken 70 Jahre nach Hiroshima). Und die Kölner Vokalsolisten singen zum Abschluss „My Spirit sang all Day“ – englischsprachige und baltische Musik zu Transzendenz und Erlösung. Veranstalter ist der Kirchengemeindeverband Neuss-Mitte, durchgeführt wird das Konzert vom Förderverein für Kirchenmusik an St. Quirin.