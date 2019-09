Kalkar Karten : Kleine Sabisch-Schau auf Karten

Kalkar Das Kalkarer Museum hat eine Auflage mit zehn verschiedenen Motiven des Bildhauers Alfred Sabisch herausgegeben. Die Karten sind im Shop des Stufengiebelhauses zu bekommen. Der Erlös ist für die Arbeit des Museums.

Zwar wurde Alfred Sabisch 1905 als drittes von fünf Kindern in Deuben bei Wurzen irgendwo tief im Sächsischen geboren, studierte an der Werkkunstschule in Leipzig und stellte dort aus, galt als eines der stärksten Talente des Künstlernachwuches um Leipzig – doch schon bald sollte es ihn tief in den Westen verschlagen. 1937 kam er ins niederrheinische Kalkar. 1945, als er aus Kriegsdienst und Gefangenschaft zurückkam, war Kalkar endgültig seine Heimat. Hier im Kreis Kleve und vor allem rund um die Nicolaistadt gehören seine geschmeidigen, klaren Arbeiten wie selbverständlich zum öffentlichen Raum. Angefangen beim Schwan, der den Innenhof der Schwanenburg bestimmt, bis zum Relief am Kreishaus oder dem am alten Stadtbad in Kleve. Oder der wunderbare Altartisch, der aus St. Nicolai weichen musste und jetzt in der Louisendorfer Kirche steht. Aber auch in Krefeld, Düsseldorf und Velbert stehen seine Werke. 200 Skulpturen hat er in den Jahren geschaffen. Vieles entstand in seinem Atelier am Taubenturm, seinem regelrechten Bildhauerrefugium. Von 1951 bis 1962 war er Präsident des Niederrheinischen Künstlerbundes, er traf Nauen und Teuber in der Stadt. Alfred Sabisch starb im Alter von 81 Jahren 1986 in Kalkar.