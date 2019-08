Konzert in Kekerdom : Joost Langeveld an historischer Smits-Orgel

Kleve Konzert in der niederländischen Kirche in Kekerdom

Das nächste Konzert des grenzüberschreitend arbeitenden Förderkreises „Musica Sacra” in der Düffelt ist Sonntag, 8. September, 19.30 Uhr in der niederländischen St- Laurentius-Kirche in Kekderom statt. Als Gastorganist nimmt Joost Langeveld an der 1864/65 erbauten Smits-Orgel Platz.Joost Langeveld studierte Orgel bei Bert Matter am Konservatorium in Arnheim. Danach studierte er Soziologie und Musikwissenschaften an der Universität in Nimwegen. Er gewann zweimal den Internationalen Orgelimprovisationswettbewerb in Haarlem. Derzeit lehrt er Musikgeschichte an der HOVO in Nimwegen, eine besondere Fakultät der Radboud Universität, nachdem er jahrelang den Universiäten von Nimwegen und Utrecht als Dozent verbunden war.